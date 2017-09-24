شاهد.. مليكي ووطني في القمة يحتفي باليوم الوطني للمملكة 87 من أعلى برج خليفة

المواطن - الرياض

احتفى برنامج “مليكي ووطني في القمة” باليوم الوطني 87 للمملكة، من خلال تواجده في محطته الثانية بدولة الإمارات العربية المتحدة لمشاركة شعب الإمارات فرحته واحتفائه بهذه المناسبة، وجاء الاحتفاء بتنسيق الاتحاد السعودي للرياضات الجوية مع اتحاد الإمارات واللجنة التنظيمية للرياضات الجوية بدول مجلس التعاون.

ووضع مركز “سكاي دايف دبي” شعار “مليكي ووطني في القمة”، وصورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات وأعلام المملكة والإمارات على طائرات القفز المظلي المستخدمة في المركز.

كما نظم “سكاي دايف دبي” قفزة بعلم كبير للمملكة تم تنفيذها على مدى عدة أيام، وكذلك أداء قفزة بألبسة الونج سوت تحمل علم المملكة وعلم الإمارات.

وتضمنت المشاركة رفع شعار مليكي ووطني في القمة وعلم المملكة وصورة خادم الحرمين الشريفين وصورة الشيخ خليفة بن زايد في أعلى قمة في العالم قمة برج خليفة، مع استخدام تقنية التصوير الجوي تحت إشراف وتعاون واحتفاء من مسؤولي برج خليفة.

وشارك في هذه الاحتفالات مندوبون من حكومة دبي والمسؤولون في اتحاد الإمارات وسكاي دايف دبي والمسؤولون في برج خليفة ومندوبون من اتحاد الإمارات للطيران من أبو ظبي والقنصلية السعودية في دبي ووفد برنامج مليكي ووطني في القمة.

وقال رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية للرياضات الجوية نائب رئيس اتحاد الإمارات يوسف الحمادي: “يسعدني ويشرفني المشاركة مع ‏إخواننا في المملكة العربية السعودية في بلدهم الثاني دولة الإمارات احتفالات اليوم الوطني 87، ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أرفع أسمى آيات ‏التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وإلى الشعب السعودي الكريم؛ بهذه المناسبة الغالية، وندعو المولى العلي القدير أن يديم ‏علينا وعليكم الأفراح والمسرات، ويديم نعمة الأمن والاستقرار على بلداننا ويحفظ قادتنا وشعوبنا”.

وأكد رئيس المراسم والتشريفات في برج خليفة عبدالله المازمي: “تشرف برج خليفة كأعلى قمة في العالم برفع صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وراية التوحيد علم المملكة؛ لأن هذا الملك العظيم وراية التوحيد مكانهما في القمة دائمًا”.

ومن جانبه، قال نائب رئيس الاتحاد السعودي الرياضات الجوية المشرف على برنامج مليكي ووطني في القمة الدكتور مبارك السويلم: “حرص صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الجوية أن يكون احتفال الاتحاد باليوم الوطني مميزًا بمشاركة الأشقاء في الإمارات وبذل كل ما يمكن لإنجاحه”.

وأضاف السويلم: “ما قمنا به مع الأشقاء في اتحاد الإمارات واللجنة الخليجية هو نقل مشاعر الأخوة والوفاء الموجودة بين شعبينا إلى عنان السماء من خلال الرياضات الجوية، كما أن صور قادتنا وأعلام دولتينا مكانهما فوق هام السحب دائما وأبدًا، وهذا ما حرصنا على تأكيده في هذه المناسبة”.

وقدم الدكتور مبارك السويلم باسم المملكة الشكر والتقدير للإمارات قيادة وحكومة وشعبًا على هذه المبادرة الأخوية، ولكل من تعاون لإنجاحها من الهيئة العامة للرياضة في المملكة، وعلى رأسهم تركي آل الشيخ رئيس مجلس الإدارة، واتحاد الإمارات واللجنة الخليجية والاتحاد للطيران وبرج خليفة وحكومة أبو ظبي وحكومة دبي، وقدم باسم الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للرياضات الجوية هذا العمل إهداءً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع وللشعب السعودي؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.







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