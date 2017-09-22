شاهد.. هاتف محمول رخيص يتحول إلى كرة نارية في يد رجل

شاهد.. هاتف محمول رخيص يتحول إلى كرة نارية في يد رجل

2017/09/22
الساعة 2:56 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - وكالات

كشف موقع “ميرور” مقطع فيديو يبين لقطات مروعة لهاتف محمول رخيص ينفجر في يد متسوق ويصيبه بالذعر.

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