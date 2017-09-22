2017-09-22 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. هاتف محمول رخيص يتحول إلى كرة نارية في يد رجل شاهد.. هاتف محمول رخيص يتحول إلى كرة نارية في يد رجل 2017/09/22 الساعة 2:56 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1020 0 طباعة المواطن - وكالات كشف موقع “ميرور” مقطع فيديو يبين لقطات مروعة لهاتف محمول رخيص ينفجر في يد متسوق ويصيبه بالذعر. إقرأ ايضا : مصاب بجلطة ومنوم والشؤون الصحية ترفض إحالته لمستشفى متخصص شاهد.. رجل إطفاء يخاطر بحياته ويحمل أنبوبة غاز مشتعلة شاهد.. شاب يتعرض لحادث مروع بسبب التزلج مادلين أولبرايت لبدر العساكر: مستعدة لتدريب شباب ترشحهم مسك في أولبرايت ستونبريدج وفاة أغنى امرأة في العالم "> المزيد من الاخبار المتعلقة : حساب المواطن تساؤلات حول حساب المواطن.. رابط التسجيل ورسالة الأهلية حساب المواطن جاهز للصرف والكل يبحث عن رابط التسجيل هنا.. رابط التسجيل في حساب المواطن بعد التحديثات الجديدة حساب المواطن القائم الغائب! أكثر من 12 مليون فرد في حساب المواطن حتى الآن الرياضة العالمية نيفيل: لماذا تتجاهلون نجم مانشستر يونايتد؟ تعرّف على رسالة راموس بعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس شاهد.. ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بالفيديو.. تشيلسي يصعد لثمن نهائي كأس الرابطة بعد خماسية في شباك نوتينجهام بالفيديو.. روما يسحق بنفينتو برباعية في الدوري الإيطالي السياحة والسفر بالصور .. أبطال العالم يستعرضون مهاراتهم بمهرجان السيارات بالشرقية سانتوريني اليونانية.. الجزيرة الأجمل عالميًا ووجهة 1.5 مليون سائح بالصور.. 251 غرفة و13 جناحاً بتصميم ياباني معاصر في كابيتول هوتيل طوكيو 20.6 % زيادة بالسياح الخليجيين في آيرلندا بالصور.. “المواطن” ترصد جمال الطبيعة الساحر بوادي لجب تيوب المواطن شاهد.. هاتف محمول رخيص يتحول إلى كرة نارية في يد رجل شاهد.. رجل إطفاء يخاطر بحياته ويحمل أنبوبة غاز مشتعلة شاهد.. شاب يتعرض لحادث مروع بسبب التزلج شاهد.. كلب يرفض ترك جثة صديقه دهسته سيارة مسرعة شاهد.. كاميرا مراقبة ترصد مربية تعذب طفلة رضيعة فيسبوك