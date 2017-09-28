شركة الاتصالات السعودية توفر آي فون 8 و آي فون 8 بلس ابتداءً من السبت

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن توفيرها للجيل الجديد من هواتف آبل، آي فون 8 وآي فون 8 بلس ابتداءً من يوم السبت 30 سبتمبر. وسيتسنى للعملاء الحصول على هذه الهواتف من كل فروع شركة الاتصالات السعودية في المملكة. ولمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة موقع الشركة عبر الرابط التالي (هنا).

وأوضحت الشركة أنه نظراً لأهمية هذه المناسبة، سيفتح عدد من فروع شركة الاتصالات السعودية أبوابها ابتداءً من منتصف ليلة 30 سبتمبر وذلك سعياً لإتاحة المجال لعملائها ليكونوا من أوائل من يرغب في امتلاك آي فون 8 وآي فون 8 بلس لحظة توفره في الأسواق السعودية.

وأشارت إلى أن الفروع التي ستقوم باستقبال العملاء هي: مدينة الرياض، فرع الملك عبدالعزيز مخرج 5 وفرع سمارت تاور طريق التحلية، وفي مدينة جدّة فرع جمجوم وفرع شارع التحلية، وفي مدينة الدمام، سيتمكّن العملاء من الحصول على أجهزتهم من فرع الشاطئ.

ويعتبر آي فون 8 وآي فون 8 بلس من الجيل الجديد من هواتف آي فون التي تتميز بزجاج جديد وتصميم من الألمنيوم بثلاثة ألوان جميلة وهي الرمادي الفلكي والفضي والذهبي الجديد، وكلها مصنعة من أقوى الزجاج المستخدم للهواتف الذكية، كما يتميز بشاشة ريتينا إتش دي، ورقاقة آي 11 بيونيك.

كل هذه المزايا والخصائص تجعل من هذين الهاتفين مصممين خصيصاً لكي يتمتع المستخدم بتجربة هي الأرقى والأهم في مجال الهواتف الذكية.

أما الكاميرا الأفضل في العالم، فقد شهدت مزيدًا من التحسينات، وبات في الإمكان شحن البطارية لاسلكياً مما يعني تمتع الهواتف الجديدة بقدرات شحن مميزة.

وبالعودة إلى الكاميرا، يتوفر في آي فون 8 وآي فون 8 بلس كاميرا مزدوجة 12 ميجا بيكسل وفيها نظام تصوير بورتريه مع بورتريه ضوئي مماثل لتأثيرات الاستديوهات الاحترافية مما يمنح الهاتف إضاءة مميزة للتصوير وبالتالي يمكن للمستخدم التقاط صور مذهلة مع مؤثرات بصرية بخلفيات مشوشة بشكل طبيعي أكثر وذلك من خلال 5 أنماط إضاءة.

من جهة أخرى، سيتوفر آي فون X، الذي يعتبر ركيزة مستقبل الهواتف الذكية، لدى الاتصالات السعودية يوم السبت 4 نوفمبر.

ويتميز هذا الهاتف بتصميم زجاجي مذهل مع شاشة سوبر ريتينا 5.8 إنش ورقاقة آي 11 بيونيك وقدرة شحن لاسلكي وكاميرا أمامية محسنة مع قدرة التثبيت البصري وخاصية الـ Face ID المتوفرة من خلال كاميرا True Depth الجديدة.

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