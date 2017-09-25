شريف إسماعيل: مصر تقف قلبًا وقالبًا حكومةً وشعبًا مع المملكة ضد الإرهاب

المواطن - القاهرة

شدد رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، على قوة العلاقات الأخوية والتاريخية بين مصر والسعودية، وذلك في كلمته خلال الحفل الذي أقامته سفارة السعودية لدى القاهرة، مساء أمس الأحد، بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الـ٨٧ للمملكة، بحضور السفير أحمد قطان سفير خادم الحرمين الشريفين في مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية.

وأكد إسماعيل، أن مصر تقف قلبًا وقالبًا حكومة وشعبًا في صف واحد مع السعودية في محاربة الإرهاب حتى اقتلاعه من جذوره، قائلًا: “نثق بأن الله سينعم علينا بالتقدم والاستقرار”.

من جانبه، قال السفير أحمد القطان: إن المملكة ومصر هما جناحا الأمة العربية، وعليهما يقع العبء الأكبر للمحافظة على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف القطان أن “مناسبة اليوم الوطني تأتي بعد نجاح موسم حج هذا العام نجاحًا باهرًا أشاد به القاصي والداني”.

وتابع: “هذا النجاح الباهر ليرد على الدول التي طالبت بتدويل الأماكن المقدسة وحاولت تسييس الحج، والذي تعتبره بلادي بمثابة عمل عدواني وإعلان حرب عليها، وتحتفظ المملكة بحق الرد على أي طرف يعمل في هذا المجال”.







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