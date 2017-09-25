صحة الشرقية تحتفي في يوم الوطن بالتبرع بالدم

المواطن - نوف العايد - الشرقية

احتفلت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، صباح أمس، بذكرى اليوم الوطني 87 لتوحيد المملكة بحضور عدد من مسؤولي صحة الشرقية والعاملين في المديرية، والتي تزامنت مع حملة للتبرع بالدم، تبرع خلالها مسؤولو صحة الشرقية والعاملون بالدم لخدمة المرضى في المستشفيات.

ورفع مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، الدكتور صالح بن علي السلوك، خلال تبرعه بالدم في مبنى المديرية، آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين، وإلى الشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة اليوم الوطني لوطننا الغالي ومرور 87 عامًا على توحيد المملكة.

وأكد أن الخدمات الصحية في مختلف مناطق المملكة شهدت نقلة نوعية في مستوى الخدمات، ونتطلع إلى مزيد من التقدم والرقي في الخدمات بإذن الله مستقبلًا لتتواكب مع تطلعات قيادتنا الرشيدة والمواطن الكريم في وطننا الغالي.