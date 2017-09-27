صحة الشرقية تُعيد افتتاح مركزين صحيين في العوامية

المواطن - نوف العابد - الشرقية

أعادت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، أمس، افتتاح مركزين صحيين في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف بعد إغلاقهما خلال الشهرين الماضيين.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية بصحة الشرقية مطلق بن محمد الجلعود، أنه تمت إعادة افتتاح المركزين المتمثلين في مركز صحي بلدة العوامية ومركز صحي الريف بالعوامية واللذين يقدمان خدماتهما لقرابة 30 ألف نسمة “مبيناً” أنه أعيد تجهيز المركزين ليتناسبا مع تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار الجلعود إلى أن مركز صحي العوامية يقدم خدماته لقرابة 22 ألف نسمة، ويبلغ عدد الملفات الطبية في المركز 1970 ملفاً صحياً. بينما يبلغ عدد المراجعين للمركز الصحي 23 ألف مراجع شهرياً، في حين أن عدد السكان الذين يستفيدون من خدمة مركز صحي حي الريف ببلدة العوامية يبلغ 8 آلاف نسمة، وتبلغ عدد الملفات الطبية في المركز 650 ملفاً صحياً، فيما يبلغ عدد المراجعين للمركز 9 آلاف مراجع شهرياً.

وكشف الجلعود أن صحة الشرقية لديها خطة طموحة لتطوير القطاع الصحي على مستوى المنطقة، ومن ضمنها خطة تنفيذية لتطوير الخدمات، تركز على تطوير الرعاية الصحية الأولية، ويأتي تنفيذ تلك الخطة بمشاركة الجميع، ومن بينهم المستفيدون من الخدمات الصحية بالمنطقة.