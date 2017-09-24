صحيفة جنوب إفريقية: روح الوطنية كانت الأبرز في احتفالات المملكة باليوم الوطني 87

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

سلطت العديد من وسائل الإعلام الدولية، الضوء على احتفالات المملكة باليوم الوطني 87 لتأسيسها، والتي شهدت مظاهر احتفالية ثقافية ووطنية في مختلف أنحاء البلاد، وسط عروض ثقافية وحفلات موسيقية وألعاب نورية زينت سماء العاصمة الرياض إيذانًا ببدء احتفالات اليوم الوطني للسعودية.

وقالت صحيفة “تايمز لايف” الجنوب إفريقية، إن مشاهد الاحتفال التي عمت أنحاء المملكة أمس السبت، شهدت بروز الروح الوطنية للسعوديين والتي تمثلت في اكتساء المدن المختلفة باللون الأخضر وسماع الأغاني الوطنية بالعديد من المناطق بالعاصمة الرياض.

وأبرزت الصحيفة كلمة صاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة الاحتفال السنوي بتأسيس المملكة، والتي أكد خلالها أن اليوم الوطني يحل هذا اليوم على البلاد وهي دولة رائدة تتمتع بثقل سياسي واستراتيجي كبير على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن ولي العهد يقود البلاد نحو مزيد من الإصلاحات السياسية والاجتماعية مع الاحتفاظ بالصبغة والهوية الإسلامية للمملكة.

وعن حضور النساء لأول مرة في المحفل الرئيسي لليوم الوطني لتأسيس المملكة 87، قالت الصحيفة الجنوب إفريقية إن ظهور المرأة السعودية في ملعب الملك فهد بن عبد العزيز خلال الاحتفال الرئيسي، يشير إلى مدى التقدم الذي تحرزه الرياض على مستوى خططها الشاملة والمعروفة باسم رؤية 2030 الشهيرة، والتي تقدم نموذجًا مغايرًا لسياسات المملكة التقليدية على مستوى المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وشهدت أيضًا الاحتفالات حفلات موسيقية وهو ما يعكس التطويرات التي تعكف الرياض على اتخاذها في مجالات الترفيه، والتي تعد من أهم المجالات الحيوية التي تعتمد عليها رؤية 2030 الشاملة.

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