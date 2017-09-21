صور صادمة.. إهمال في قسم غسيل كلى الباحة والدماء تخرج من الأنابيب!

المواطن- أمل سعيد الغامدي- الباحة

عرض مستشفى الملك فهد في الباحة، حياة حنان العُمري مريضة بالفشل الكلوي وغيرها من مرتادي القسم للخطر.

وكان يوجد شق في أجهزة الغسيل وتحديدًا في أحد الأنبوبات، وهو ما أدى إلى خروج الدم أثناء عملية الغسيل.

ونشرت حنان شكاوى ومواضيع سابقًا من خلال “المواطن” ضد المستشفى، كما قدمت 8 شكاوى ضد القسم، ولكن لا من مجيب ولا يزال الوضع مستمرًا وعلى ما هو عليه، دون تقدير لحياة المرضى من جانب مسؤولي المستشفى.

وتفاعل نشطاء “تويتر”، مع حنان مدشنين وسمًا باسم “إهمال مستشفى الملك فهد بالباحة”، وذلك لهول ما رأوا من إهمال وأن ذلك أمر لا يجب السكوت عليه.







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