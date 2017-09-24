صور مؤثرة لصلاة الميت على الشهيد أحمد حدادي في صامطة 

المواطن - واس

أدت جموع المصلين بمحافظة صامطة، بعد صلاة عصر اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب أحمد بن هادي حدادي، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد في الحد الجنوبي بمنطقة نجران.



وتقدم المصلين وكيل المحافظة مصطفى بن علي قحل، وعدد من منسوبي القوات المسلحة والجهات الحكومية بالمنطقة.



وقدم وكيل محافظة صامطة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، لوالد وأبناء وأشقاء وذوي شهيد الواجب، سائلًا الله- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



ومن جانبهم، عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين العهد الولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.







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