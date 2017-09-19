طريق_الموت_حايل_الشملي يواصل حصد الأرواح : وفاة معلم وثلاثة طلاب

المواطن - سعد البحيري

عبر العديد من المواطنين عن غضبهم من سوء حالة طريق حائل – الشملي وما يسببه من حوادث مرورية مميته كان آخرها وفاة معلم و3 طلاب أشقاء حال توجههم إلى المدرسة بعد حادث مروري على الطريق.

وندد المواطنون بتجاهل المسؤولين مطالبهم المتكررة بصيانة هذا الطريق وتوفير عوامل السلامة والأمان عليه.

وأطلق المغردون وسمًا على موقع توتير تحت اسم “طريق الموت حايل الشملي” وصل إلى الترند السعودي بعد ساعات وتم فيه التذكير بحالة الطريق السيئة والتحذير منه.

في البداية قال فيصل بن مفلح: طريق الموت، هو الوصف الحقيقي لطريق الشملي، خاطف الحياة فكم يتم طفلاً، وفطر قلب أم على ابنها، نناشد بسرعة تطويره.

وأضاف “أبو حسن”: الكثير من أهل حائل يتجنب المرور من هذا الطريق بسبب وحشيته، أما أصحاب القرى هناك هم الضحايا.

وقال سعد النفج معزيًا في الأطفال المتوفين اليوم: كنت أسأل نايف وخليف عبيد، “الله يرحمهم” عن مستقبلهم! وكل واحد يقول أريد أن أكون عسكريًا عندما أكبر .. لذلك يا وطني فقدت اثنين من جنودك!

بدوره ناشد سعد العنزي المسؤولين بالعمل على إنقاذ الأهالي من خطر هذا الطريق بقوله: نناشد أمير حائل وأمينها ووزارة النقل بوضع حد لمأساة ومعاناة هذا الطريق المميت والمفجع.

وكان معلم و3 طلاب أشقاء قد لقوا مصرعهم، في حادث مروري، على طريق حائل – العلا، صباح اليوم، أثناء توجهه إلى المدرسة، فيما أصيب شقيقهم الرابع في الحادث ذاته. وأوضحت إدارةُ تعليم حائل أن الحادث شهد وفاة كلٍّ من المعلم ناصر محمد ناصر الزقدي في ابتدائية الحفيرة بمحافظة الشملي، والطلاب: فهد عبيد مريبد العنزي (16 عامًا)، نايف عبيد مريبد العنزي (17 عامًا)، خليف عبيد مريبد العنزي (16 عامًا)، وذلك في الطريق المقابل لمحطة الفيصل بقرية فيضة بن سويلم.







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