عاجل .. أمر بالقبض على مغرد وصف مؤيدي قيادة المرأة بالديوثين الواجب قتلهم

المواطن - الرياض

أمرت النيابة العامة، اليوم السبت، بالقبض على مغرد وصف كل مؤيد لقرار قيادة المرأة للسيارة بأنه “ديوث”، ويجب أن يقتل.

وتلاحق النيابة العامة كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن العام أو يتجاوز في حق الآخرين، وذلك بعد يومين من القبض على شاب هدد النساء بالحرق بسبب أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالسماح لهن بالقيادة.

وتقوم النيابة العامة بدور هام في حفظ الأمن عن طريق أوامر القبض على المخالفين ومثيري الفتنة، لتؤكد أنها لن تسمح لكائن من كان بالعبث بأمن الوطن والتحريض على الآخرين أو الاعتداء ومخالفة الأنظمة.







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