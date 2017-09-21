عاجل .. أمير عسير يوجه بمنع عضو الإفتاء الحجري من الإمامة والخطابة وجميع المناشط الدعوية

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

وجه أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بمنع عضو الإفتاء في المنطقة الشيخ سعد الحجري من الإمامة والخطابة وجميع المناشط الدعوية بسبب إثارته للرأي العام خلال محاضرة ألقاها في أحد الجوامع التابعة لمحافظة خميس مشيط .

وقال المشرف العام على الشؤون الإعلامية المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير سعد بن عبدالله آل ثابت في بيان صحفي ، أن توجيه الأمير فيصل بن خالد المبلّغ للجهات المختصة ، يأتي تفاعلا مع ماتم نشره وتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول المحاضرة الي ألقاها عضو الإفتاء تحت عنوان ( عشرون مفسدة لقيادة المرأة للسيارة ) ، وماورد فيها من عبارات تثير الرأي العام ، ووصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين .

وأضاف آل ثابت أن الإجراء يهدف إلى التصدي لكل مايثير الرأي العام، والحد من استغلال المنابر الدعوية لطرح أراء ووجهات نظر تسبب الجدل بين فئات المجتمع وتنتقص من قيمة الإنسان ، مؤكدا أن القرار سيشمل كل من يحاول استغلال المنابر والمناشط الدعوية لطرح أراء ووجهات نظر خاصة لاتخدم المصلحة الوطنية .







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