الجدعان: إعلان تفاصيل حساب المواطن خلال أسابيع

المواطن - الرياض

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أنه سيتم إعلان تفاصيل برنامج حساب المواطن خلال الأسابيع المقبلة؛ بحسب رويترز.

وأضاف الجدعان أن الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية سيمضي قدمًا كما هو مخطط له في 2018.

وتحدث الجدعان بالهاتف مع مستثمري السندات أثناء عرض توضيحي اليوم في الرياض، مؤكدًا أن المملكة تستعد لإصدار ثالث محتمل لسندات دولية بعد أن أصدرت سندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار العام الماضي وصكوكًا بتسعة مليارات دولار في إبريل المنصرم.

وأطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، في 31 يناير الماضي البوابة الإلكترونية للتسجيل في برنامج حساب المواطن من خلال الرابط: هنا.

ويضم برنامج حساب المواطن جميع برامج الدعم الحكومي بما فيها الضمان الاجتماعي وإعانة الباحثين عن عمل “حافز”، إلا أنه سيبدأ بصرف بدل الإصلاحات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن تغير أسعار الطاقة، وأكدت المصادر أنه لا تعارض بين برامج الدعم.

ومن بين الفئات الأساسية التي ستستفيد من البرنامج الأسر السعودية، وأسر حاملي بطاقة التنقل، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، وزوجة المواطن السعودي، وكذلك الفرد المستقل، وهو الذكر غير المتزوج والأنثى غير المتزوجة، ويشمل ذلك الأعزب والعزباء، والأرمل والأرملة، والمطلق والمطلقة، والذي يسكن في سكن مستقل عن مسكن رب الأسرة، وليس لديه تابعون أو معالون.







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