عاجل .. القوات البحرية تواصل القبول والتسجيل لدورة الفرد الأساسي

المواطن - الرياض

تواصل قيادة القوات البحرية الملكية السعودية استقبال طلبات القبول والتسجيل لعدد من التخصصات المطلوبة عبر البوابة الالكترونية للتجنيد (هنا).

وكانت هيئة إدارة القوات البحرية ممثلة في إدارة التجنيد وشؤون الطلبة قد أعلنت عن فتح باب القبول والتسجيل لدورة الفرد الأساسي رقم (211) ببرنامج تدريب الفنيين في القوات البحرية حملة الدبلومات، اعتباراً من تاريخ (04/ 01/ 1438هـ)،ولمدة أسبوعين.

واشترطت القوات البحرية الشروط التالية:

1- دورة فني تموين: (إدارة مستودعات – إدارة مواد – محاسبة): وسيتم منحهم رتبة (وكيل رقيب فني بحري) بعد التخرج حسب الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

3. لم يسبق له الخدمة العسكرية وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

4. أن لا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة على (26) سنة.

5. أن لا يقل الطول عن 160سم ولا يزيد على 185 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

6. أن يكون حاصلاً على شهادة الدبلوم من إحدى (الكليات المعتمدة) وبمعدل لا يقل عن (جيد) وستكون الأفضلية لحديثي التخرج + اختبار كفايات.

7. اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية (ALCPT).

8. أن يجتاز المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

9. أن لا يكون متزوجاً.

2- دورة فني كاتب إداري:

أ- لحملة الدبلومات في تخصص (إدارة مكتبية): وسيتم منحهم رتبة (وكيل رقيب فني بحري) بعد التخرج.

ب- حملة الثانوية التجارية في تخصص (أعمال مكتبية): وسيتم منحهم رتبة (جندي أول بحري) بعد التخرج حسب الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

3. لم يسبق له الخدمة العسكرية وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

4. أن لا يزيد عمر المتقدم على (32) سنة.

5. أن لا يقل الطول عن 160 سم ولا يزيد على 185 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

6. أن يكون حاصلاً على شهادة الدبلوم من (الكلية التقنية أو معهد الإدارة العامة أو إحدى المعاهد المعتمدة) أو (الثانوية التجارية), بتقدير لا يقل عن جيد وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

7. أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

8. أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

3- دورة تربية بدنية:

أ. دبلوم تربية بدنية: وسيتم منحهم رتبة (وكيل رقيب فني بحري) بعد التخرج حسب الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

3. لم يسبق له الخدمة العسكرية وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

4. أن لا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة عن (27) سنة.

5. أن لا يقل الطول عن 160 سم وأن لا يزيد على 185 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

6. أن يكون حاصلاً على شهادة (دبلوم كلية التربية البدنية) وبتقدير لا يقل عن (جيد) وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

7. أن يجتاز المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

8. أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

4- دورة حروب إلكترونية: وسيتم منحهم رتبة (جندي أول بحري) بعد التخرج حسب الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

3. لم يسبق له الخدمة العسكرية وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

4. أن لا يزيد عمر المتقدم عن (27) سنة.

5. أن لا يقل الطول عن 160 سم ولا يزيد على 185 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

6 أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل ثانوية عامة (انتظام) وبتقدير لا يقل عن جيد، وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

7. أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والكشف الطبي.

8. أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

5- دورة فني إطفاء: وسيتم منحهم رتبة (جندي أول بحري) بعد التخرج حسب الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

3. لم يسبق له الخدمة العسكرية وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

4. أن لا يزيد عمر المتقدم عن (27) سنة.

5. أن لا يقل الطول عن 168 سم ولا يزيد على 185 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

6. أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (انتظام) بتقدير لا يقل عن (جيد)، وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

7. أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والكشف الطبي.

8. أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

6- دورة الشرطة البحرية: وسيتم منحهم رتبة (جندي أول بحري) لخريجي الثانوية العامة ورتبة (جندي بحري) لخريجي الكفاءة المتوسطة بعد التخرج حسب الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

3. لم يسبق له الخدمة العسكرية وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

4. أن لا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة على (27) سنة.

5. أن لا يقل الطول عن 170سم ولا يزيد عن 185 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

6. أن يكون حاصلاً على الشهادة (الثانوية العامة) أو (الكفاءة المتوسطة) (انتظام) وبتقدير لا يقل عن (جيد) وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

7. أن يجتاز المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

8. أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

7- دورة مشاة: وسيتم منحهم رتبة (جندي أول بحري) لخريجي الثانوية العامة ورتبة (جندي بحري) لخريجي الكفاءة المتوسطة بعد التخرج حسب الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

3. لم يسبق له الخدمة العسكرية وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

4. أن لا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة على (27) سنة.

5. أن لا يقل الطول عن 165سم ولا يزيد عن 185 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

6. أن يكون حاصلاً على الشهادة (الثانوية العامة) أو (الكقاءة المتوسطة) (انتظام) وبتقدير لا يقل عن (جيد) وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

7. أن يجتاز المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

8. أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

8- دورة سائقين: وسيتم منحهم رتبة (الثانوية جندي أول بحري/ الكفاءة جندي) بعد التخرج:

1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

3. لم يسبق له الخدمة العسكرية وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

4. أن لا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة عن (30) سنة.

5. أن لا يقل الطول عن 160 سم وأن لا يزيد على 185 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

6. أن يكون حاصلاً على الشهادة (الثانوية العامة) أو (الكفاءة المتوسطة) وبتقدير لا يقل عن (جيد) وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

7.أن يكون المتقدم حاصلاً على دورة (سائق) وحاصلاً على رخصة قيادة عمومي (نقل خفيف) أو ( نقل ثقيل ) سارية المفعول مضى على استخراجها لا يقل عنه سنة.

8. أن يجتاز المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

9. أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

9- دورة مراسل موزع بريد: وسيتم منحهم رتبة (جندي أول بحري) بعد التخرج حسب الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

3. لم يسبق له الخدمة العسكرية وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

4. أن لا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة عن (27) سنة.

5. أن لا يقل الطول عن 160 سم وأن لا يزيد على 185 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن .

6. أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة (الثانوية العامة) (انتظام) وبتقدير لا يقل عن (جيد) وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

7. أن يجتاز المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

8. أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

10- دورة فني غوص عميق: وسيتم منحهم رتبة (عريف) بعد التخرج حسب الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

3. لم يسبق له الخدمة العسكرية وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

4. أن لا يزيد عمر المتقدم على (27) سنة.

5. أن لا يقل الطول عن 170 سم ولا يزيد على 185 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

6. أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (انتظام) بتقدير لا يقل عن (جيد)، وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

7. أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والكشف الطبي الخاص بالغوص.

8. أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

11- دورة مضيف: وسيتم منحهم رتبة (جندي أول بحري) بعد التخرج حسب الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

3. لم يسبق له الخدمة العسكرية وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

4. أن لا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة عن ( 27) سنة.

5. أن لا يقل الطول عن 160سم ولا يزيد على 185 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

6. أن يكون حاصلاً على الشهادة (الثانوية العامة) (انتظام) وبتقدير لا يقل عن (جيد) وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

7. أن يجتاز المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

8. أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

12-دورة طاهٍ: وسيتم منحهم رتبة (جندي أول بحري) بعد التخرج حسب الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

3. لم يسبق له الخدمة العسكرية وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

4. أن لا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة عن (27) سنة.

5. أن لا يقل الطول عن 160سم ولا يزيد على 185 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

6. أن يكون حاصلاً على الشهادة (الثانوية العامة) (انتظام) وبتقدير لا يقل عن (جيد) وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

7. أن يجتاز المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

8. أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

13- دورة فني تصوير:

أ- دبلوم فني تصوير: وسيتم منحهم رتبة (جندي أول بحري) بعد التخرج حسب الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

3. لم يسبق له الخدمة العسكرية وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

4. أن لا يزيد عمر المتقدم على (27) سنة.

5. أن لا يقل الطول عن 160 سم ولا يزيد على 185 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

6. أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل دبلوم في تخصص (فني تصوير) وبتقدير لا يقل عن جيد، وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

7. أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والكشف الطبي.

9. أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

14- دورة مهنيين: حملة الكفاءة المتوسطة + المعهد المهني أو الثانوية الصناعية في التخصصات التالية: (دهان – كهرباء سيارات – خياط – فني صيانة آلات مكتبية – نجار – حلاق – فني مطابع – تمديدات صحية)

وسيتم منحهم رتبة (جندي أول بحري) بعد التخرج حسب الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

3. لم يسبق له الخدمة العسكرية وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

4. أن لا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة على (32) سنة.

5. أن لا يقل الطول عن 160سم ولا يزيد على 185 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

6. أن يكون حاصلاً على مؤهل من أحد المعاهد المهنية أو أي معاهد أخرى معتمدة ولمدة لا تقل عن (سنتين ونصف) وبتقدير لا يقل عن (جيد) وبمؤهل لا يقل عن (الكفاءة المتوسطة) قبل المعهد، وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

7. أن يجتاز المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

8. أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

15- دورة وحدات خاصة: وسيتم منحهم رتبة (جندي أول بحري) بعد التخرج حسب الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

3. لم يسبق له الخدمة العسكرية وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

4. أن لا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة عن (27) سنة.

5. أن لا يقل الطول عن 170سم ولا يزيد على 185 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

6. أن يكون حاصلاً على الشهادة (الثانوية العامة) أو (الكفاءة المتوسطة) (انتظام) وبتقدير لا يقل عن (جيد) وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

7. أن يجتاز المقابلة الشخصية والفحص الطبي خاص بالغوص واختبار اللياقة البدنية, وأن يجيد السباحة.

8. أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

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