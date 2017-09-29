عاجل .. بدء سريان حظر الطيران فوق كردستان

المواطن - وكالات

بدأ- قبل قليل- تنفيذ قرار الحكومة العراقية، بحظر الطيران الدولي من وإلى إقليم كردستان، اعتبارًا من الساعة السادسة من مساء اليوم (حسب التوقيت المحلي).

وكانت آخر رحلة دولية من مطار أربيل الدولي غادرت قبل ساعة، من بدء حظر الطيران الذي فرضته الحكومة المركزية في بغداد على مطارات الإقليم شمالي العراق.

وكانت العراق بسطت سيطرتها على المنافذ الحدودية مع الإقليم، وكذلك على مطار أربيل.

أكدت حكومة بغداد، أن سيطرتها على المنافذ الحدودية بإقليم كردستان العراق “إجراء دستوري”، مشددة على أنه “لا يهدف لتجويع الشعب كما يروج البعض”.

وأشار مكتب رئيس الوزراء العراقي إلى أن فرض السلطة الاتحادية السيطرة في مطارات إقليم كردستان يتمثل بنقل سلطة المطارات في كردستان إلى السلطة الاتحادية حسب الدستور، كما هو الحال في كل المطارات العراقية في المحافظات الأخرى، “وحسب ما معمول به في جميع دول العالم”.







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