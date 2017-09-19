هنا قرارات رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ

المواطن ـ محمد سلام

أعلن رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، عددا من القرارات الهامة التي تخص الرياضة السعودية، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وبدأ آل الشيخ كلمته قائلا: “لدينا طموح كبير ورغبة أكبر في رفع اسم بلدنا الغالي في المحافل الدولية.. بودي التذكير بعبارة قالها سمو سيدي ولي العهد حفظه الله: لن ينجو فاسد كائناً من كان من العقوبة”.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

ـ إلغاء مسمى دوري جميل وإطلاق اسم الدوري السعودي للمحترفين على مسابقة دوري الأندية الممتازة.

ـ رفع مكافآت كأس الملك إلى ١٠ ملايين ريال للمركز الأول و٥ ملايين ريال للمركز الثاني.

ـ إلغاء بطولة كأس ولي العهد اعتباراً من الموسم الحالي، وإطلاق مسمى كأس ولي العهد على المباراة التي تجمع بطلي الدوري والكأس (السوبر).

ـ تغيير مسمى دوري الأمير فيصل بن فهد لفئة الأولمبي ليصبح الدوري الأولمبي على أن تتم إعادة هيكلة مسابقات الفئات السنية بنهاية الموسم.

ـ السماح للأندية في دوري المحترفين باختيار لاعب واحد من المواليد انطلاقًا من فترة الانتقالات الشتوية.

ـ فتح تحقيقات مع كافة الشركات التي سلمت منشآت الأندية وفيها نواقص رغم استلام مبالغها

ـ سرعة البت في قضية عوض خميس لدى مركز التحكيم الرياضي مع تشكيل لجنة لدراسة أدلة قضية محمد العويس بناء على شكوى الشباب.

ـ التوجيه بصرف مستحقات الحكام السعوديين دون أي تأخير.

ـ تشكيل لجنة لتحسين بيئة الملاعب والتذاكر الإلكترونية من خلال ربطها بترقيم مقاعد المدرجات.

ـ إلغاء لجنة توثيق البطولات بسبب خصخصة الأندية، ومطالبة الأندية برفع عدد بطولاتها لهيئة الرياضة لدراستها واعتمادها.







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