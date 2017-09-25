عبداللطيف جميل للطاقة تزود 120 ألف منزل أردني بالكهرباء

المواطن - جدة

في خطوة جديدة نحو تعزيز قطاع الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط، أعلنت فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة (Fotowatio Renewable Ventures)، وهي إحدى الشركات التابعة لعبد اللطيف جميل للطاقة، اليوم عن توقيع اتفاقية جديدة لتمويل مشروعها الثالث في المملكة الأردنية الهاشمية.

ووقعت الشركة عقد التمويل مع كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والشركة الهولندية لتمويل التنمية (FMO)، لتمويل قرض بقيمة 65 مليون دولار أميركي لإنشاء محطة الصفاوي للطاقة الشمسية في شمال الأردن.

ويعد هذا المشروع الثالث لعبد اللطيف جميل للطاقة في الأردن، بعد مشروعي المفرق 1 والمفرق 2، ليرتفع بهذا العدد الكلي للمنازل التي سيتم تزويدها بالطاقة النظيفة إلى أكثر من 120 ألف منزل، حيث ستزود عبد اللطيف جميل الطاقة إلى مختلف أنحاء الأردن بما يقدر بـ 435 مليون كيلوواط/ ساعة من الطاقة الكهربائية سنويًا.

يشار إلى أنه سيتم إنشاء المحطة الجديدة التي تبلغ استطاعتها 51 ميغاواط في منطقة الصفاوي شمال الأردن، وهي منطقة تتمتع بإمكانيات ضخمة لحصد واستثمار الطاقة الشمسية. ويتضمن تطوير المشروع تصميم وتمويل وبناء وإدارة خدمات العمليات والصيانة للمحطة الكهروضوئية التي تمتد على مساحة 170 هكتارًا.

ومن جانبه، صرح عمر الماضي، الرئيس التنفيذي لعبداللطيف جميل للطاقة: “تقود عبد اللطيف جميل للطاقة مسيرة تطوير المشاريع الريادية في قطاع الطاقة البديلة في المنطقة وتشكل مشاريعنا في الأردن جزءاً كبيراً من هذا النجاح.

وأضاف: “قد نصبت حكومات دول الشرق الأوسط أهدافًا طموحة فيما يتعلق بالطاقة النظيفة، الأمر الذي حرصت عليه المملكة العربية السعودية أيضًا، حيث تعمل الحكومة على تطوير قطاع طاقة عالي التنافسية في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بشكلٍ عام وبرنامج الطاقة المتجددة بشكلٍ خاص. ويمكننا أن نشهد بدء العمل على دفع عجلة هذه البرامج، والتي تطمح عبد اللطيف جميل للطاقة للانخراط بها بصفتها الشريك الخبير في هذا القطاع والقادر على دعم جهودها وتلبية احتياجات الطاقة في المستقبل”.

الجدير بالذكر أن شركة TSK ستحظى بعقد تنفيذ عمليات الهندسة والمشتريات والإنشاءات للمشروع الجديد، والتي تعمل على تطبيق تقنية متابعة أحادية المحور، الأمر الذي سيسهم في تعزيز الأداء مع أكثر من 200 ألف لوحة كريستالين كهروضوئية ستولد طاقة كهربائية كافية لتغطية احتياجات زهاء 40 ألف منزل في الأردن. ويتوقع أن يوفر المشروع الجديد 240 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاءات.







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