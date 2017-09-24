عروض شعبية واستعراضية في الأسبوع الثقافي السعودي في كندا

المواطن - حسن عسيري:

تنظم وزارة الثقافة والإعلام في الفترة من 6 إلى 8 محرم الموافق 26 إلى 28 سبتمبر فعاليات الأسبوع الثقافي السعودي في العاصمة الكندية أوتاوا، تحت شعار “تنوع ثقافي.. حاضر مشرق”.

وتأتي هذه الفعاليات الثقافية وفق ما تضمنته رؤية 2030 ثقافيًا نحو التعريف بالإرث الثقافي الإنساني للمملكة، وما وصلت إليه في كافة المجالات الثقافية والفنية وتعريف دول العالم بها.

وتشمل فعاليات الأسبوع الثقافي عروض الفرقة الشعبية والفنون التفاعلية وعروض الأطفال وتقديم لوحة استعراضية راقصة، إضافة لعرض أفلام قصيرة، وإقامة عدد من المعارض تضم معرض الفنون الجميلة ومعرض الأزياء التقليدية ومعرض الحرف اليدوية وركن الأطفال، وتقديم الضيافة العربية، حيث سيتم من خلال هذه العروض تعريف الشعب الكندي على الثقافة والفن السعودي.







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