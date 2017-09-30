عمر السومة يُحقق رقمًا تاريخيًا في مباراة الأهلي والرائد

المواطن ـ محمد سلام

تمكن المحترف السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي، من تسجيل رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، وذلك خلال مباراة الأهلي مع الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2017- 2018، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 5 ـ 3.

وأصبح عمر السومة أكثر لاعب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين يتمكن من هز شباك نادٍ واحد في المسابقة، حيث سجل اللاعب 14 هدفًا في شباك الرائد.

وسجل عمر السومة في مباراة الأهلي والرائد ثنائية ساهمت في فوز الفريق الأهلاوي 5 ـ 3، وانتهى الشوط الأول بتقدم الراقي بهدف دون مقابل، سجله اللاعب البرازيلي ليوناردو في الدقيقة الثالثة، وفي بداية الشوط الثاني عزز الأهلي من تقدمه عن طريق عمر السومة في الدقيقة 46 لتصبح النتيجة 2 ـ 0 لصالح الفريق الأهلاوي.

وأضاف صالح العمري الهدف الثالث في الدقيقة 57، ثم عاد عمر السومة وسجل رابع أهداف فريقه وثاني أهدافه في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، وقبل نهاية اللقاء قلص صقر عطيف النتيجة، وأحرز هدف الرائد الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 71، ثم سجل الهدف الثاني في الدقيقة 78، وأضاف المحترف المصري محمود شيكابالا الهدف الثالث للرائد، وفي الدقيقة 93 أحرز حسين المقهوي الهدف الخامس، لينتهي اللقاء 5 ـ 3 لصالح الأهلي.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الباطن، وتجمد رصيد الرائد عند نقطة واحدة في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي.







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