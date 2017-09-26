عمر خريبين: الهلال لم يحسم التأهل رغم الرباعية.. دياز: سنعمل على تصحيح الأخطاء

المواطن ـ محمد سلام

حصل مهاجم نادي الهلال، المحترف السوري عمر خريبين، على جائزة أفضل لاعب في مباراة الهلال وبيروزي الإيراني ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تسجيله 3 أهداف “هاتريك” في اللقاء الذي انتهى لصالح الهلال بنتيجة 4 أهداف دون مقابل.

وعقب نهاية اللقاء، أكد عمر خريبين أن المهمة لم تنتهِ بعدُ، وهناك شوط ثانٍ في مباراة الإياب، ويجب التركيز الشديد في اللقاء، وعدم التهاون بعد الفوز ذهابًا برباعية.

وقال خريبين: “لم تنتهِ المباراة بعدُ، ولم نحسم التأهل، تبقى أمامنا شوط ثانٍ في مسقط يجب أن نحسم التأهل من خلاله بشكل رسمي”.

من جانبه، قال مدرب الهلال رامون دياز: “اللاعبون هم أصحاب الفضل في هذا الفوز الكبير.. بالعمل الجاد والتركيز حققنا هذا الانتصار”.

وعن إضاعة الفرص، تحدث مدرب الهلال: الأخطاء جزء من كرة القدم، سنعمل على التصحيح دائمًا، أشكر الجماهير التي حضرت ووقفت معنا، ونعمل من أجل إسعادهم”.

هذا وسجل هدف الهلال الأول عمر خريبين في الدقيقة 31، وفي الدقيقة 40 أضاف ياسر الشهراني الهدف الثاني، لينتهي الشوط بتقدم الهلال بنتيجة 2- 0، ومع بداية الشوط الثاني، تعرض لاعب نادي الهلال عبدالله عطيف للطرد في الدقيقة 49 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وعقب الطرد، استطاع المهاجم السوري عمر خريبين، محترف نادي الهلال، إضافة ثالث أهداف الزعيم في شباك بيروزي الإيراني، لتصبح النتيجة 3- 0 لصالح الكتيبة الهلالية، وقبل نهاية المباراة وفي الدقيقة 89 أضاف المتألق عمر خريبين رابع أهداف الهلال وثالث أهدافه “هاتريك”، لينتهي اللقاء لصالح الهلال برباعية دون مقابل.

واقترب الهلال من الصعود إلى المباراة النهائية قبل مباراة الإياب أمام بيروزي يوم 17 أكتوبر المقبل في سلطنة عمان، حيث يكفي الهلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة، وكذلك الهزيمة بفارق 3 أهداف، لضمان العبور إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.







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