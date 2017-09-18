غاز مسمم في لندن ينقل 8 أشخاص إلى المستشفى

المواطن - وكالات

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أمس الأحد، أن فرق الإسعاف نقلت 8 أشخاص إلى المستشفى؛ بسبب تسممهم بغاز “مجهول المصدر” جنوب شرق العاصمة البريطانية لندن.

وأكد مصدر أمني لـ”بي بي سي”: “أجلي 12 شخصًا بالقرب من منطقة الحادث كإجراء وقائي بعد نقل المصابين، ولا زالت 5 فرق إطفاء وأعضاء من فريق الحماية الكيماوية تحقق في سبب الحادث ومصدر الغاز ونوعه”.

وحول المصابين بسبب الغاز المجهول المصدر قال المصدر: “غادر معظم الضحايا المستشفى بعد خضوعهم لفحص شامل، بينما لا يزال اثنان منهم تحت المراقبة في المستشفى”.

ولفتت وكالات إنفاذ القانون البريطاني، إلى أن التحقيقات الأولية لم تكشف عن وجود آثار لنوع معين من الغازات “الخبيثة” في الهواء. واستبعدت أن يكون تسمم المصابين ناتجًا عن عمل إرهابي استخدم فيه غاز “خبيث”.







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