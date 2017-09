فاطمة باعشن متحدثة باسم السفارة السعودية لدى أميركا

المواطن - سعد البحيري

يبدو أن القرارات السعيدة لا تأتي فرادى، فبعد ساعات من صدور أمر سامي يتيح قيادة المرأة للسيارة، تم اختيار فاطمة باعشن في منصب المتحدث باسم السفارة السعودية لدى واشنطن.

وكتبت فاطمة باعشن تغريدة لها باللغة الإنجليزية عبر حسابها على تويتر قالت فيها: فخورة بأن أخدم السفارة السعودية لدى أميركا كمتحدث رسمي لها، داعية الله بالتوفيق والسداد.

وتعتبر فاطمة باعشن أول امرأة سعودية يتم تعيينها في منصب المتحدث الرسمي باسم سفارة المملكة على مستوى العالم.

وشغلت فاطمة باعشن عدة مناصب قيادية أبرزها مديرة في مؤسسة الجزيرة العربية، وتعد أول سعودية انضمت إلى مؤسسة الجزيرة العربية بعد أن عملت مع وزارة العمل ووزارة الاقتصاد والتخطيط في الرياض بين عامي 2014 و2017.

وتشمل مجالات تركيزها سوق العمل وتنمية القطاع الخاص وتمكين المرأة اقتصاديًّا.

كما عملت فاطمة باعشن قبل ذلك مستشارة في الإستراتيجية الاجتماعية والاقتصادية للبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة الإمارات لتنمية الشباب. وحصلت فاطمة باعشن على درجة الماجستير مع التركيز على التمويل الإسلامي من جامعة شيكاغو، وبكالوريوس الآداب في علم الاجتماع من جامعة ماساتشوستس، وأمهرست.

Proud to serve the @SaudiEmbassyUSA as the spokeswoman. I'm grateful for the opportunity, the support, and well wishes #KSA

— Fatimah S Baeshen (@FatimahSBaeshen) September 26, 2017