أمير الشمالية : اليوم الوطني أول التحولات الوطنية المعتمدة على الإنسان لرؤية المملكة 2030

المواطن - عرعر

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولأبناء الشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ87 للمملكة.

جاء ذلك في كلمة له بهذه المناسبة قال فيها: نستذكر في هذا اليوم المبارك، الملحمة التاريخية الكبرى في توحيد هذه البلاد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن- طيب الله ثراه- عندما وحّد البلاد تحت راية التوحيد، وبنى هذا الكيان الشامخ على أسس راسخة، ونهج قويم مستمد من كتاب الله جل وعلا، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأطلق مسيرة البناء والتطوير والتنمية، التي تواصلت من بعده على يد أبنائه الملوك البررة- رحمهم الله- لتنهض بلادنا خلال عقود معدودة.. وتواصل مسيرة البناء والتقدم.

إن هذه الذكرى الخالدة لمرحلة التوحيد التي قام عليها المليك المؤسس- طيب الله ثراه- من أجل إقامة هذا الوطن الكبير، تأخذ اليوم شكلًا جديدًا؛ إذ تأتي مع مرحلة التحوّل الوطني التي تعوّل فيها البلاد على “الإنسان” صاحب الإرادة والعزيمة والقوة، لمواصلة مسيرة البناء والتطلعات المستقبلية الشاملة التي تتواءم مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تمثل أكبر خطة تحول اقتصادي وطني من خلال مصادر عدة تزخر بها بلادنا الغالية، وكذلك تنويع مصادر الدخل وزيادة الاستثمار وتنمية كوادرنا الوطنية الشابة الفتية.

يجب علينا اليوم شحذ الهمم وتكريس الجهود لجعل رؤية المملكة 2030م هدفًا مجتمعيًّا أساسيًّا في مقبل الأيام لتحقيق رفاهية المواطنين، وإحداث نقلة نوعية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وبدء مرحلة جديدة من التطوير والعمل الجاد لاستشراف المستقبل، ومواصلة السير في ركاب الدول المتقدمة، وتحقيق النمو المنشود.

يسرني بهذه المناسبة، أن أنوه بما تحظى به منطقة الحدود الشمالية كسائر مناطق المملكة، من دعم كبير من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين (حفظهم الله)؛ إذ إن تنمية منطقة الحدود الشمالية ودفع عجلة التنمية في المنطقة تعليميًّا، واستثماريًّا، وصحيًّا، وبلديًّا، وخدميًّا.. لمواكبة رؤية المملكة 2030 من أولى الأولويات ومن أهم الأهداف.

إن لشركات التعدين دورًا في الإسهام في عملية التنمية المحلية في المنطقة الحدود الشمالية وتكريس تنمية اقتصادية مستدامة في المنطقة بدأت بالفعل تتجسد من خلال إيجاد فرص العمل، وتدريب وتأهيل الشباب السعودي، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الحراك الاقتصادي والتنموي في المنطقة ورفع جاذبيتها لرؤوس الأموال، مؤكدًا أن بدء التصدير من مشاريع التعدي يُمثّل علامةً فارقة في مسيرة تحقيق الأهداف التنموية المأمولة منها.

كما أن تعزيز المبادرات الاجتماعية وتطوير العمل التطوعي ودعم برامج الترفيه في المنطقة بمحتوى ترفيهي ذي جودة عالية يراعي تعزيز الترابط الاجتماعي والأسري وتحسين جودة الحياة للمواطنين وتفعيل دور الأندية الرياضية في الحرص على فئة الشباب وتلبية احتياجاتهم ورعايتهم رعاية كاملة واستقطابهم وإشغال وقت فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وتوجيههم التوجيه السليم.

إن العهد الزاهر الذي تشهده المملكة والتطور الملموس على الصُّعُد والمجالات كافة، يحتّم على الجميع مسؤولية المحافظة على هذه الريادة، وبذل الجهود لتقديم العمل المخلص والمتميز، وأن نسعى دومًا نحو صناعة المستقبل لمواكبة الحضارة العالمية متسلحين بقيمنا وعاداتنا الإسلامية التي نفخر ونعتز بها.

وختامًا أدعو الله العلي القدير أن يحفظ لدولتنا قيادتها، وأن يديم عليها أمنها واستقرارها، وأن يحقق لها ما تصبو إليه من رخاء وتقدم وتطور ورفعة.







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