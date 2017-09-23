في ذكرى اليوم الوطني للمملكة .. تركي آل الشيخ يرفع التهاني للقيادة

المواطن - الرياض

قدم تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ولكل أبناء الوطن، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وقال رئيس هيئة الرياضة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية: «هي مناسبة غالية نستعيد معها ملحمة تاريخية تحفزنا في كل عام للبذل والعطاء والعمل على رفعة وطننا والإسهام في مسيرته التنموية العظيمة، ففي هذه الذكرى الوطنية الخالدة نستحضر مسيرة عظيمة للملك المؤسس في وضع اللبنات الأولى لهذا الكيان الذي بتوفيق الله يشكل اليوم أعظم وحدة عرفها التاريخ الحديث بفضل إخلاص قادته ووفاء شعبه».

وأضاف تركي آل الشيخ: «إن هذه الذكرى الغالية تمثل مصدر فخر واعتزاز لكل منتمٍ لهذا الوطن وفرصة حقيقية لاستشعار دورنا تجاه وطننا وما يتطلبه العمل من جهد وبذل وعطاء لضمان مستقبل مبهر يتوافق مع تطلعات قيادتنا الحكيمة ويلبي مطالب أجيالنا القادمة، وهو ما تحفزنا لبلوغه الرؤية الوطنية الثاقبة 2030 التي أطلقها ولي العهد ونتطلع لترجمتها واقعاً بتوفيق الخالق ثم حرص الجميع واهتمامهم في كل المجالات ومن بينها المجال الرياضي».

وجاء نص التهنئة كالتالي:







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