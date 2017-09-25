في 4 سنوات.. مركز اتصال قطاع الأعمال في التجارة ينفذ 2.7 مليون خدمة

المواطن - واس

نفذت وزارة التجارة والاستثمار عبر مركز اتصال قطاع الأعمال على الرقم الموحد، أكثر من 2.7 مليون خدمة لأصحاب الأعمال، منذ إطلاقه خلال أربع سنوات.

وكشفت إحصاءات مركز اتصال قطاع الأعمال عن استقبال أكثر من 2.038.500 مكالمة واردة منذ إنشائه في مارس 2013 حتى شهر أغسطس 2017، بنسبة إغلاق تجاوزت 98 %، فيما بلغ معدل المكالمات في اليوم الواحد 1788 مكالمة حيث يعمل المركز خمسة أيام في الأسبوع من الأحد وحتى الخميس من السابعة صباحاً وحتى الخامسة عصراً.

ووصل عدد المكالمات الصادرة عن المركز أكثر من 420.000 مكالمة، فيما استقبل المركز أكثر من 247.000 محادثة حية “لايف شات” تم التعامل معها بشكل مباشر وسريع، وقدم أكثر من 80.100 حالة دعم فني.

وخلال النصف الأول من 2017 ارتفع معدل تلقي المكالمات وإجراء المحادثات الحية قياساً بذات الفترة من العام الماضي 2016، حيث ارتفع عدد المكالمات التي استقبلها المركز خلال 6 أشهر في 2017 إلى أكثر من 350.970 مكالمة واردة قياسًا بـ 287.000 مكالمة واردة خلال 2016 بزيادة بلغت 22 %، فيما ارتفع العدد الإجمالي للمحادثات الحية إلى 26.000 في الستة أشهر الأولى من 2017 قياساً بـ 22.440 محادثة حية خلال 2016 بزيادة بلغت 15.9 %، فيما ارتفع معدل رضا المستفيدين من 97 % خلال النصف الأول من 2016 إلى 98 % في 2017.

واستحوذت الخدمات المتعلقة بالمؤسسات والأسماء التجارية على النصيب الأكبر من الاتصالات الواردة إلى المركز بواقع (65258) مكالمة، تلتها خدمات العلامات التجارية بـ 49858 مكالمة، ثم الشركات بواقع 35685 مكالمة، فالمهن الاستشارية بـ 21542 مكالمة، وبعد ذلك الوكالات التجارية بواقع 16528 مكالمة.

ومنذ تأسيسه حقق مركز اتصال قطاع الأعمال العدد من الأعمال حيث تم إضافة خدمة المحادثات الحية في أبريل 2013، وتم إضافة قسم متخصص في الجودة في يونيو 2013، وفي مارس 2015 تم إضافة خدمات الموظفين، وفي إبريل 2016 تم إطلاق مركز خاص للتدريب لرفع الجودة وتأهيل العاملين، وفي 2017 انضم المركز لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) وأطلق خدمة المحادثات الحية 24/7 وخدمة الرسائل التفاعلية.

الجدير بالذكر أن مركز اتصال قطاع الأعمال 920000667 يعد حلقة الوصل بين وزارة التجارة والاستثمار وأصحاب الأعمال التجارية والاستثمارية والصناعية، ويقدم خدماته على مدى عشر ساعات يومياً من السابعة صباحاً وحتى الخامسة عصرًا، وذلك عبر الرقم الموحد وخدمة المحادثات الحية وخدمة الرسائل عبر الموقع الإلكتروني.







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