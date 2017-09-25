قائمة جديدة لحظر السفر لأميركا

المواطن - وكالات

أصدرت الإدارة الأميركية، مساء أمس الأحد، مرسوماً جديداً حول الهجرة تضمن تشديداً للقيود على مواطني بعض الدول، وأضاف دولاً جديدة لقائمة المحظورين من دخول البلاد، بينما تم رفع السودان من هذه القائمة.

وشمل المرسوم قيوداً على السفر إلى أميركا لمواطني 8 دول هي: تشاد وكوريا الشمالية وفنزويلا، إضافة إلى إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن.

وبموجب المرسوم الأميركي فقد تم رفع القيود المفروضة على دخول السودانيين إلى الولايات المتحدة، حسب ما نقلت رويترز عن مسؤول أميركي. إلى جانب تعليق دخول الإيرانيين عدا حملة تأشيرات الدراسة وتبادل الزيارات.

وكان هذا المرسوم في نسخته السابقة يعيق، أو يحد من دخول رعايا السودان وإيران وليبيا وسوريا والصومال واليمن إلى الولايات المتحدة.

جاءت القيود الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ بدءاً من 18 أكتوبر المقبل، بناء على مراجعة بعد طعن في إحدى المحاكم على حظر السفر الأصلي الذي أصدره ترامب.







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