قصة مسنة سعودية تحتفل باليوم الوطني للمملكة وحدها منذ 20 عامًا

المواطن - الرياض

زينت مسنة سعودية منزلها بطريقة عبرت فيها عن احتفالها باليوم الوطني للمملكة، موضحةً أنها دأبت بالاحتفال في المناسبة لأكثر من 20 عامًا.

وقالت كفيلة الشمري، إن تكريمها من الوطن لأجل حبها للوطن، وذلك بعد أن أمر الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بتكريمها على ما قامت به، بحسب “العربية”.

وتابعت “لم أفوّت الاحتفال باليوم الوطني، على مدى عشرين عامًا”، مبينة أنها تجهز لليوم الوطني بالذهاب للسوق، وشراء الأعلام والصور والإنارة لتزين بها بيتها سنويًا، مضيفة أنها لا تعمل ولا يوجد لها أي مصدر رزق سوى ذلك الذي يصلها من “الشؤون الاجتماعية”.

ولم تتزوج الشمري، ولم ترزق بنعمة الأولاد، ولكنها تابعت “أنا وطنية وأحب الوطن، وكل ما أقوم به من غلاة الوطن وملوكه.. والوطن يستاهل”.

وأضافت أنها تحتفل باليوم الوطني كل عام بمفردها، إلا أنها تنوي هذا العام أن تعزم أسرتها وجيرانها للاحتفال معها، حيث جمعت صور الملوك منذ بداية الملك عبدالعزيز حتى الملك سلمان وولي عهده.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :