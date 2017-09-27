قطر مولت إخوان مصر بـ8 مليارات دولار

المواطن - القاهرة

فضح كتاب وسياسيون، سياسات قطر في المنطقة ودعمها للإرهاب، وذلك خلال فعاليات ندوة مخاطر سياسة قطر على المنطقة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال الكاتب الصحافي المصري، عادل حمودة: إن قطر مولت جماعة الإخوان الإرهابية في مصر بنحو 8 مليارات دولار.

أما الكاتب والمفكر سالم حميد، فأكد أن الدوحة تآمرت مع الميليشيا الحوثية في اليمن لزعزعة استقراره.

وتقاطع المملكة ومصر والإمارات والبحرين، قطر بسبب دعمها للإرهاب وتقربها من إيران.

وتمول قطر الإرهاب في المنطقة العربية بالمال وعبر أذرعها الإعلامية مثل قناة الجزيرة.







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