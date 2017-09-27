قيادة المرأة للسيارة يقفز بأسهم شركات تأجير السيارات

المواطن - الرياض

صعدت أسهم شركات تأجير السيارات والتأمين عليها في سوق الأسهم السعودية، اليوم الأربعاء، وذلك بعد يوم من صدور أمر ملكي يتيح للمرأة قيادة السيارات.

وارتفعت أسهم معظم الشركات التي تقدم خدمات التأمين على السيارات، اليوم، بما في ذلك الراجحي للتأمين التعاوني التي ارتفع سهمها 6.8% في أكبر حجم للتداولات منذ مايو.

كما صعدت أسهم المتحدة الدولية للمواصلات “بدجت السعودية” لتأجير السيارات 4%، وارتفعت أسهم السعودية لخدمات السيارات والمعدات المتخصصة في خدمة السيارات 1.6%، ومعظم الشركات الكبيرة لتجارة السيارات مملوكة للقطاع الخاص.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم أمس الثلاثاء، أمرًا ملكيًّا يمنح النساء حق قيادة السيارات، على أن يبدأ تنفيذه بحلول الرابع والعشرين من يونيو 2018.







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