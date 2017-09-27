“كريم” تعلن جاهزيّتها لانضمام النساء كباتن

المواطن ـ رقية الأحمد ـ الرياض:

أعرب الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ”كريم السعودية” الدكتور عبدالله إلياس، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد الأمر السامي بالسماح للسيدات بقيادة السيارة، مقدمًا تهانيه للسيدات السعوديات، ولجميع الشعب السعودي، على القرار التاريخي والحكيم.

وأوضح إلياس، أنَّ القرار يأتي في مرحلة نشهد فيها تحولات نحو المستقبل بناء على رؤية السعودية 2030، مؤكّدًا أنَّ “الشركة جاهزة فورًا لتسجيل النساء للعمل كباتن في المنصة، بعد النجاح الكبير للتجربة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر.

وأشار إلى أنَّ “انضمام النساء لفريقنا من الكباتن سيعزِّز من تجربة العميلات في الخدمة الأكثر أمانًا وسلامة على الإطلاق”.

يذكر أنَّه تمَّ إطلاق شركة “كريم” في عام 2012، وشهدت نموًّا تخطى 30% شهريًّا في الأعوام الخمس الماضية، وهي موجودة حاليًا في أكثر من 50 مدينة في المملكة العربية السعودية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :