(كوني سفيرة وطنك) ندوة نسائية للمبتعثات في بريطانيا

المواطن - لندن

أقامت أكاديمية وينسور بمدينة برمنجهام بالمملكة المتّحدة وبالتعاون مع ديوانية الصادرية الثقافية ندوة نسائية يوم أمس بعنوان “كوني سفيرة وطنك بأخلاقك وتعاملك مع الآخر” ألقتها وضحى آل صادر، إحدى منسوبات وزارة التعليم، حيث ركزت المحاضرة على أن التصرف والتعامل مع الناس في الدول الأخرى برقي واحترام القوانين هي من دلائل حرص المبتعثات على سمعة وطنهم خارج حدوده وهي تعبر عن أخلاق المرء كسفير لوطنه.

وأضافت أن كل تصرف أو تعامل من أي مواطن أو مواطنه خارج أرض وطنه يعمم على السعوديين عامة فكوني خير سفيرة لخير وطن أحبك ورعاك ومنحك الكثير، مضيفة أن الوطن يستحق منا الكثير وفوق هذا وأهم هويتنا الدينية التي لابد أن نلتزم بتعاليمها، وحري بكل مسلم أن يكون خير سفير للإسلام في تعامله مع الغير سواءً في بلده أو خارجه.

بعد ذلك ربطت المحاضرة هذا الموضوع باليوم الوطني مستلهمة منه حب الوطن في الغربة، قائلة: في هذا اليوم يجب أن نتذكر المبدعين من أبناء الوطن وردهم الجميل للوطن، حين قدموا وطننا للعالم المتقدم في أجمل صورة، وبحصول عدد كبير من المبتعثين كثيراً من التقدير والتكريم من الجامعات التي يدرسون بها نظراً لما بذلوه من جهد علمي، إنما هو رد الجميل لوطننا المعطاء الذي منحهم كثيراً من العطايا المعنوية والمادية، وتمكينهم من الدراسة في أعرق الجامعات العالمية وتميزوا وأنجزوا عددا من المشروعات البحثية والابتكارية التي من شأنها خدمة الإنسانية.

واسترسلت قائلة: إن إنجازات المبتعثين والمبتعثات فخر للوطن وستسهم في المستقبل المنظور في تحقيق آمال الوطن، وسوف يسهمون بإذن الله في نهضة وتنمية بلادنا والرقي بها إلى صفاف الدول المتقدمة.







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