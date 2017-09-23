لاعبو الدوري السعودي في اليوم الوطني.. القحطاني: عشقي بلادي.. الشمراني: دامت أفراحك يا وطن.. والمولد: خير البلاد

المواطن - الرياض

رفع لاعبو الدوري السعودي للمحترفين، التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمين محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وتحتفل اليوم المملكة العربية السعودية باليوم الوطني 87 للتأسيس على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله.

وقال سعيد المولد لاعب الأهلي: «خير البلاد في دينها، شبل الأسود من حينها، المشاعر والمنابر تشهد لنا من قديم سنينها».

ومن جانبه نشر ياسر القحطاني، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مقطع فيديو “عشقي بلادي” عبر صفحته الرسمية على تويتر.

وقال ناصر الشمراني قائد فريق الشباب: « أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني ودامت أفراحك يا وطنا».

ومن جانبه قال نواف العابد، لاعب الهلال: « الله يحفظ لنا بلدنا ويحفظ ملكنا وولي عهده الأمين، ويعز شعبنا ويديم لنا الأمن والأمان والخير والسلام آمين».

وعبر سالم الدوسري، لاعب الهلال، عن ولائه قائلاً: «#خلها_بالأخضر، كل عام ونحن نزداد ولاءً وحبًا لمملكتنا الغالية وقيادتها».

وأكمل زميله في الهلال محمد البريك: « اللهم احفظ بلادي وحكامها، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان».

وأضاف، لاعب الشباب، محمد القرني: « اللهُم أحفَظ مليكنَا ووطننا وأدم عليه نِعمة الأمن والأمان، دُمت شامخاً يا وطن».







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