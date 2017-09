للطلاب.. تطبيقات تساعدكم على تنظيم وقتكم

المواطن - غلا القباع - الرياض

في بداية العام الدراسي يواجه الطالبات والطلاب فوضى في ترتيب أوقاتهم ولكن مع تقدم التكنولوجيا أصبح بإمكان الطالبات والطلاب تفادي هذه الفوضى ووضع خطط تناسب يومهم وترتب وقتهم، كل هذا من خلال تطبيقات تمكن الطالبات والطلاب من تدوين مهامهم اليومية ودراسة مناهجهم وتذكيرهم بالوقت اللازم لفعل هذه المهام، والكثير من المميزات.

My Study Life

عن طريق هذا التطبيق يستطيع الطلاب تدوين مهامهم ودروسهم وأوقات المحاضرات والامتحانات عن طريق جدول لتنظيم الوقت، بالإضافة إلى إرسال إشعارات لتذكيرهم بما يوجد في هذا الجدول.

‏My Study Life – School Planner by My Study Life, Ltd.

Keep Google

برنامج يساعد الطلبة على تدوين الملاحظات المهمة في وقت المذاكرة وحفظها إما عن طريق النصوص أو الصور، كما يتيح ميزة التسجيل الصوتي وتحويله مباشرة إلى نص.

‏Google Keep – Notes and lists by Google, Inc.

School planner

لا يختلف هذا التطبيق كثيرًا عما ذكر سابقًا إلا أنه يضيف ميزة حفظ معلومات الاتصال بالمعلمين وساعات عملهم وبريدهم الإلكتروني.

Egenda – School Planner & Assistant by Ari Cohn

Learn

يساعد تطبيق Learn على تعلم اللغة الإنجليزية بكل يسر وسهولة من خلال مراحل للتعلم تبدأ من الأساسيات والتي تحتوي على الدروس التمهيدية بالإضافة إلى مجموعة من المصطلحات مع المعاني وطريقة النطق الصحيحة بشكل ممتع للمتعلم، تليها مرحلة القواعد الأساسية لتكوين الجمل بشكل صحيح ، ومن ثم مرحلة القواعد المتقدمة التي تمكن المتعلم من ممارسة اللغة الانجليزية على مستوى عال، وآخر تلك المراحل قصص مع ترجمتها تجعل المتعلم يطبق ما تعلمه في المراحل السابقة.

Learn English with Films – ABA English by ABA English

تطبيق نفهم

منصة للتعليم المدرسي ، تقدم الكثير من الفيديوهات التعليمية المجانية لمناهج الدول العربية تتراوح مدتها من بين 5-15 دقيقة، بالإضافة إلى موضوعات علمية في مختلف المجالات، والجدير بالذكر أن هذه المنصة حصلت على عدة جوائز عالمية.

‏Nafham – نفهم by Mostafa Farahat







