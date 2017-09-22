مادلين أولبرايت لبدر العساكر: مستعدة لتدريب شباب ترشحهم مسك في أولبرايت ستونبريدج

المواطن - الرياض

التقى معالي الاستاذ بدر العساكر الأمين العام لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك الخيرية) بالدكتورة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأميركية في عهد الرئيس بيل كلينتون، حيث تم بحث فرص التعاون والاهتمام المشترك، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات منتدى مسك الخيرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للشباب 2017م، الذي عقد في نيويورك في 15 من سبتمبر الجاري.

وأطلع الأمين العام لمؤسسة مسك الخيرية الوزيرة أولبرايت على جوانب من أنشطة المؤسسة وشراكاتها الدولية مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الربحية، والتي نتج عنها عدة مبادرات وبرامج تصب في أهدافها الاستراتيجية في دعم وتمكين الشباب بما يعزز دورهم في التنمية المستدامة.

ومن جانبها، أبدت أولبرايت تقديرها لعمل المؤسسة وأشادت بما أتاحه منتدى مسك الخيرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للشباب 2017 من فرص اﻹثراء المعرفي والتواصل الحضاري بين الشباب، كما دعت إلى إيجاد المزيد من سبل التعاون من أجل خدمة العالم عبر استثمار طاقات الجيل الجديد في مختلف الدول العالم، مبدية استعدادها لتقديم الدعم لكل الجهود المؤسسية الرامية لتحقيق هذا الهدف.

وبحثت أولبرايت مع بدر العساكر الأمين العام لمؤسسة مسك الخيرية فرص الشراكة بين المؤسسة ومعهد أولبرايت في كلية ويسلي، والذي يركز على نهج متعدد التخصصات لتعليم الفنون والتعلم الحر، وكذلك مع مبادرة الاستثمار في الشرق الأوسط معهد أسبن المدعومة من أوبك، والتي تحمل أولبرايت عضوية مجلس إدارتها.

وأبدت أولبرايت الاستعداد لتدريب شباب ترشحهم مؤسسة مسك الخيرية في مجموعة أولبرايت ستونبريدج لدعم قدرات الأفراد وتطوير أداء المؤسسات والتي تعد من بيوت الخبرة العالمية قي مجالها.







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