مانشستر سيتي يسحق كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

المواطن ـ وكالات

حقق مانشستر سيتي فوزاً كبيراً على كريستال بالاس بخمسة أهداف دون أي هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة لاسادسة من الدوري الإنجليزي.

وكان السيتيزينز الطرف الأفضل طيلة دقائق المباراة ولم يتلقى تهديد خطير من كريستال بالاس وتوج ذلك بتسجيل خمسة أهداف في شباك منافسه.

وافتتح ليوري ساني خماسية المباراة بعد مرور 44 دقيقة على إنطلاقها لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفٍ دون مقابل، قبل أن يتم تسجيل رباعية في الشوط الثاني.

وجاءت رباعية السيتي في الشوط الثاني عبر هدفين لرحيم سترلينج في الدقيقتين 51 و59 وسيرجيو أجويرو وفابيان ديلف في الدقيقتين 79 و89 على التوالي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة السادسة عشر في الصدارة وبفارق الأهداف عن ملاحقه مانشستر يونايتد، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الأخير دون أي نقطة أو أي هدف.







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