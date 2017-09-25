مايكروسوفت تنافس المستشفيات بقسم جديد للرعاية الصحية

المواطن - وكالات

أنشأت مايكروسوفت قسمًا جديدًا للرعاية الصحية في منشأة أبحاث كامبريدج، والتي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي AI للمساعدة في الأبحاث المتعلقة بالأمراض وعلاج المرضى.

ووفقًا لما نشره موقع TOI الهندي، أنشأت مايكروسوفت هذا القسم كجزء من التزامها لتطوير الرعاية الصحية وذلك باستخدام تقنيات مثل التعلم الآلي والحوسبة السحابية.

وقال التقرير إن الشركة وظفت عددًا من الباحثين لقيادة قسم أبحاث الرعاية الصحية، حيث إن الأبحاث والفريق يمكن أن يساعدوا في تطوير أدوات تحليلية تنبؤية، ونظم المعلومات الصحية الشخصية، وذلك باستخدام تكنولوجيا الذكاء الأصطناعي.

وتشمل الخطط البحثية نظم الرصد التي تساعد على إبقاء المرضى خارج المستشفيات وتنبيههم حول المشاكل والأمراض في الوقت المناسب، كما ستقوم الإدارة الجديدة بإجراء دراسات في أمراض مثل السكري.

وكانت مايكروسوفت قد كشفت في الأسبوع الماضي عن نظام التحقق من التهديدات الآلي القائم على الذكاء الاصطناعي لتعزيز أمن الأجهزة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :