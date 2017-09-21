محلل رياضي: تركي آل الشيخ مستهدف.. وتوثيق البطولات كانت باباً للتعصب

المواطن - علي الحمداوي

أبدى المحلل الرياضي محمد الصدعان، استغرابه من الهجوم على رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، بعد القرارات التي اتخاذها مؤخراً، فور صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيساً للهيئة العامة.

وقال محمد الصدعان لبرنامج كورة: «الهجوم على رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ في مواقع التواصل الاجتماعي غير طبيعي، وأعتقد أن هذا الرجل مستهدف».

وأضاف الناقد الرياضي: «الكل في الشارع الرياضي لم يكن مقتنعًا بلجنة توثيق البطولات، وكانت بابًا للتعصب في الكرة السعودية».

وعن إقالة مارفيك قال الصدعان: «نحن نتحدث عن رياضة بلد، ومن أبسط حقوقنا أن يكون مدرب المنتخب السعودي موجودا بيننا ويتابع».

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله- قد أصدر قراراً يوم 15 / 12 / 1438هـ، بتعيين تركي آل الشيخ رئيساً للهيئة العامة للرياضة خلفاً لمحمد بن عبد الملك آل الشيخ.

وفور تولي تركي آل الشيخ رئاسة هيئة الرياضة أصدر عدة قرارات حاسمة لتطوير الكرة السعودية وكان من بينها، تشكيل لجنة لاستكشاف المواهب الكروية في كرة القدم واستقطاب الموهوبين من ذوي الإمكانات والقدرات الكروية المتميزة، وإحالة مخالفات نادي الاتحاد لهيئة التحقيق، وتغيير مسمى الدوري من جميل إلي السعودي للمحترفين، وإلغاء كأس ولي العهد وإطلاق الاسم ذاته على كأس السوبر.

وأمر تركي آل الشيخ بتشكيل لجنة فنية مهمتها متابعة كل ما يخص تطوير كرة القدم السعودية والعمل على وضع الخطط المناسبة لرفع مستوى اللعبة بما يضمن صناعة جيل متفوق من اللاعبين، بجانب إلغاء لجنة توثيق البطولات وجميع نتائجها.







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