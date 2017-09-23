المدير العام التنفيذي للاتصال المؤسسي في موبايلي : #دمت_بخير_ياوطن

المواطن - الرياض

عبر المدير العام التنفيذي للاتصال المؤسسي محمد البلوي في موبايلي عن سعادته بالاحتفال بذكرى اليوم الوطني رافعًا التهنئة لقيادة المملكة بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.

وقال البلوي : “نعيش اليوم فرحة اليوم الوطني 87 للمملكة العربية السعودية ونحن نحمل مسيرة حافلة من النجاحات لهذا الوطن المُعطاء بفضل الله، ثم بفضل قيادة المملكة الحكيمة وبفضل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أنارت لنا ضياءً واسعًا وجعلتنا نضع النقاط على الحروف في مختلف الأنشطة.

وأضاف : واليوم مع تقدُّم العطاءات التي منحتها القطاعات الخاصة والحكومية لليوم الوطني، قدمنا من موبايلي إعلانًا عبّرنا فيه عن جهود المدافعين عن هذه الأرض الغالية في الحد الجنوبي، وسلطنا الضوء على الأمن والأمان التي تتمتع به المملكة بفضل الله، وقمنا بتهيئة كافة وسائلنا لتكون مع الوطن في يوم ذكراه إذ هو وطنٌ ينوبُ ميلادُهُ عن كلِّ ميلاد، ومن هنا فإني أرفع وبالنيابة عن كافة تنفيذيي الشركة أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين وللشعب السعودي عامة بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين الذي تزدهر به المملكة.



وأضاف البلوي “كما عملنا على إضافةِ عرضٍ مجانيٍّ لكافة عملاء الشركة وذلك عند استخدامهم لتطبيقات التواصل الاجتماعي التالية : «سناب شات، تويتر، فيسبوك، واتسآب، إنستغرام» بالإضافة إلى تخصيص عدسة سناب شات تتعلق بفعاليات اليوم الوطني