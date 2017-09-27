مذكرة تعاون بين الإسكان التنموي وجمعية ذوي الشهداء

المواطن - الرياض

أبرمت مبادرة الإسكان التنموي بوزارة الإسكان اليوم مذكرة تعاون مع جمعية ذوي شهداء الواجب، تنص على التعاون بين الطرفين في مجال الإسكان لأسر ذوي شهداء الواجب من مستفيدي الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم وتنسيق الجهود في القضايا والموضوعات المشتركة ذات العلاقة بينهما.

وقد تم توقيع مذكرة التعاون بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، حيث مثّل وزارة الإسكان في التوقيع المشرف العام على الإسكان التنموي عبد الله بن محسن النمري فيما مثّل جمعية ذوي شهداء الواجب إبراهيم بن سعود البرغش المدير التنفيذي للجمعية.

وتأتي هذه الاتفاقية سعيًا لتحقيق ما نصت عليه رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي في أخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديات واستثمار الفرص، وما جاء فيها من أن الدولة ستعمل مع القطاع غير الربحي لتوفير فرص السكن الملائم للأسر غير القادرة على ذلك، إضافة إلى تمكين القطاع الثالث غير الربحي ليكون أكثر فاعلية في قطاع الإسكان والأبحاث والبرامج الاجتماعية والفعاليات الثقافية.

كما يأتي مطابقًا لما أشارت الرؤية إليه من السعي لرفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%, فيما يحقق الصالح العام والسعي لدعم مشاريع الإسكان في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها وتظافر الجهود وتكاملها في الاستفادة من الأنظمة والإمكانات المتاحة نظاماً بين الطرفين.

كما تم الاتفاق بين وزارة الإسكان وجمعية ذوي شهداء الواجب على دعم أوجه العلاقة القائمة بينهما، وذلك عبر التعاون في توحيد وتنسيق الجهود في مجال الإسكان وفق رؤية وأهداف موحدة، إضافة إلى تبادل المعلومات بين الطرفين فيما يخص التحقق من البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيدين.

هذا وقد نصت المذكرة على أن تزود وزارة الإسكان الطرف الثاني من المذكرة بمناطق إنشاء المشاريع السكنية والفترة المحدد لانطلاق كل مشروع، إضافة إلى عدد الوحدات السكنية المحددة للمستفيدين من ذوي الدخل المنخفض ومنهم مستفيدو الضمان الاجتماعي في كل مشروع والقيمة الإجمالية للمشاريع ووحداتها الإسكانية، كما نصت المذكرة على ابتكار برامج فاعلة لاستثمار الوسائل التقنية والإعلامية والمعلوماتية لتيسير إسهام كافة فئات المجتمع الشخصية والاعتبارية لدعم برامج الإسكان الميسر بالتبرعات المالية والعينية.

ونوّه المشرف العام على الإسكان التنموي عبدالله بن محسن النمري أن هذه الاتفاقية المشتركة بين الوزارة وجمعية ذوي شهداء الواجب تأتي تقديراً لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا حيث قدّم ذووها أرواحهم فداء لهذا الوطن الغالي، كما أنها تأتي في إطار توجيه الجهات الحكومية بالتعاون والتنسيق مع القطاعين الخاص وغير الربحي والعمل المشترك لخدمة المواطنين وتيسير وتسريع كافة الإجراءات التي تؤدي نحو هدف الوزارة الاستراتيجي المتمثل في دعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول كافة فئات المجتمع على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب.







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