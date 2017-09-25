مزاد جديد لبيع أول جهاز كمبيوتر صنعته أبل بـ 700 ألف دولار

المواطن - وكالات

احتفلت أبل حديثًا بمرور 10 سنوات على إطلاق أول هاتف آيفون في العالم، وهذا عبر الكشف عن نسخة آيفون x ذات المواصفات المتطورة، ولكن لم يكن هذا هو الاحتفال الوحيد الخاص بتاريخ شركة أبل مع الأجهزة الإلكترونية، إذ من المقرر أن يعقد مزاد على اللوحة الخاصة بأول جهاز صنعته الشركة وهو Apple-1 والذي تم تقييمها بـ 700 ألف دولار، والعطاء الحالي لا يتجاوز 155،000 دولار، ومن المقرر أن تنتهي العطاءات يوم غد الثلاثاء.



ووفقًا لموقع “تك تايمز” الأميركي فهذا النموذج يسمى “شكولسكي” وهو مملوك لموظف أبل السابق “آدم ششولسكي”، وهو واحدة من أصل 200 لوحة بناها ستيف وزنياك وبقية فريق أبل في ذلك الوقت، ولكن لا يوجد منها سوى 60 فقط، وهي تعد جزءًا مهمًا من تاريخ شركة أبل.

من الجدير بالذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يقام فيها مزاد خاص بجهاز قديم تابع لشركة أبل بل كان هناك العديد من المزادات التي تم عرض خلالها أول أجهزة كمبيوتر صنعتها الشركة.







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