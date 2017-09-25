مزاولو النشاط التجاري يمكنهم التسجيل في حساب المواطن بشرط

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن، أن من يزاول نشاطًا تجاريًّا يمكنه التسجيل في البرنامج والاستفادة من خدمات، بشرط الإفصاح عن كامل دخله من هذا النشاط إذا ما انطبقت عليه الشروط.

وقال حساب خدمة العملاء الخاص ببرنامج حساب المواطن: يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من برنامج حساب المواطن بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري.

والمعروف أن برنامج حساب المواطن هو برنامج طموح يهدف إلى مساعدة الأسر السعودية على مواجهة آثار ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء المتوقع نهاية العام الجاري.

ومن بين الفئات الأساسية التي ستستفيد من البرنامج الأسر السعودية، وأسر حاملي بطاقة التنقل، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، وزوجة المواطن السعودي، وكذلك الفرد المستقل، وهو الذكر غير المتزوج أو الأنثى غير المتزوجة، ويشمل ذلك الأعزب أو العزباء، والأرمل أو الأرملة، والمطلق أو المطلقة، والذي يسكن في سكن مستقل عن مسكن رب الأسرة، وليس لديه تابعون أو معالون.







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