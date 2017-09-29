مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم يقيم فعالية اليوم العالمي للزهايمر

المواطن - الدلم

بحضور الدكتور إبراهيم الدخيني مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم، نظم قسم العلاقات العامة وقسم التوعية الصحية بالمستشفى فعالية اليوم العالمي للزهايمر بعنوان “تحسبونه بس نسيان”.

وافتتح الدكتور الدخيني المعرض المصاحب للفعاليه والذي احتوى عددًا من الكتيبات والمطويات الإرشادية وجرى توزيع الهدايا والورود للزوار والمرضى.

وذكّر مدير المستشفى الدكتور إبراهيم الدخيني،أن حرص و توجيهات المسؤولين في مديرية الشؤون الصحيه بالرياض على إقامة هذه البرامج التوعوية بالإضافة إلى واجب المستشفى الوقائي والتثقيفي يحتم علينا إقامة مثل هذه الفعاليات لتثقيف المجتمع وزيادة الوعي الصحي.

ونوه بدور المواطن والمريض في متابعه مثل هذه الأيام العالمية والحرص على حضورها للوصول للهدف المنشود، متمنيًا السلامة والصحة للجميع.

ومن جهتها، ذكرت الأخصائية نبيه العمري مسؤول التثقيف الصحي بالمستشفى وعبدالعزيز المسعود مدير العلاقات العامة أن العالم يحتفل في 21 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي لمرض الزهايمر، موضحًا أن هناك أكثر من 40 مليون مريض لذلك نحن هنا اليوم للحث على الكشف المبكر عن هذا المرض الذي لا تعرف أسبابه، والتوعية بخطوات العلاج، من أجل التخفيف من وطأته وأضراره بعائلة المريض والمجتمع.







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