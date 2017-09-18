مستشفى النبهانية العام يُعيد الحركة لأصابع مريض أوتاره الباسطة ليد مقطوعة

المواطن - القصيم

نجح فريق طبي بمستشفى النبهانية العام، في إعادة الحركة لأصابع مريض كان قد راجع المستشفى ويعاني من انقطاع في الأوتار الباسطة لليد اليسرى، وعدم مقدرته على بسط الأصابع.

وأجرى الفريق عملية جراحية وأثناء العمل الجراحي تبين أن الأوتار قد تفلتت ويوجد مسافة بين الأوتار، وتم إجراء خياطة ثانوية لها ونقل وتر باسطة السبابة إلى الأصبع الصغير وخياطته ووضع جبيرة، وتم متابعة الحالة على مدار أشهر حتى عادت حركة الأصابع إلى طبيعتها.

ويضم مستشفى النبهانية العام 50 سريرًا ويقدم خدماته العلاجية لمرضى محافظة النبهانية والمراكز التابعة لها، حيث بلغ عدد العمليات الجراحية التي تم إجراؤها العام الماضي 446 عملية جراحية، إضافة إلى أنه يقع على طريق حيوي وهام، القصيم- المدينة السريع.







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