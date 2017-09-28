مشاركة سعودية مميزة في مؤتمر علاقات المستثمرين بدبي

المواطن - دبي

رحبت جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا)، الجمعية الرائدة في المنطقة لتطوير المعايير الدولية لمهنة علاقات المستثمرين، وفرعها في المملكة ، بممارسي مهنة علاقات المستثمرين الذين يمثلون كبرى الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية “تداول” من مختلف أنحاء البلاد في مؤتمرها السنوي التاسع والذي استضافته مدينة دبي مؤخرًا.

وقالت رئيسة وحدة معايير حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية السعودية نجلاء العجمي بهذه المناسبة: “يسعدنا في هيئة السوق المالية السعودية دعم وتشجيع تطبيق أفضل الممارسات لعلاقات المستثمرين في المملكة، حيث اتخذت عدد من الشركات المدرجة مبادرة “قيادة الطريق”، وينبغي أن نفخر جميعاً بإنجازاتهم.

وأضافت: وكما هو معلوم دعم “ميرا” للمعايير الدولية لتطبيق أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين والحوكمة الشاملة للشركات وتعززها، حيث يوفر مؤتمرها السنوي والجوائز الممنوحة منصة رائدة ومتميزة لتبادل الخبرات وتبادل المعرفة في مجال علاقات المستثمرين ، فضلاً عن الاعتراف التنافسي على نحو متزايد بالإنجاز الفردي.”

وقدم المؤتمر فرصة فريدة لتبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال علاقات المستثمرين ، مختتماً برنامجه بحفل توزيع الجوائز الذي يعترف بإنجازات الصناعة في مجال علاقات المستثمرين من جميع أنحاء المنطقة.

بدوره علق محمد الرميح، مدير عام المبيعات والتسويق في شركة السوق المالية السعودية (تداول) قائلاً: “انسجاماً مع التركيز المستمر على وضع معايير دولية لحوكمة الشركات في السوق السعودي، يسرنا أن نؤيد مبادرات لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، حيث يمثل مؤتمرها السنوي فرصة قيمة لممارسي علاقات المستثمرين لمناقشة أفضل الممارسات وتبادل أحدث الخبرات.

وأضاف: كما نؤكد على أننا نشجع جميع شركاتنا على حضور مثل هذه الأحداث والتحسين المستمر لقدراتهم لجذب اهتمام المستثمرين والتزامهم بشكل أفضل.

وأردف بالقول: لقد أعلنا مؤخرًا عن إنشاء فرع لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط “ميرا” في المملكة والتي نتطلع إلى أن تدعم أنشطته للمملكة.”

وشارك في الاجتماع ممثلون من هيئة السوق المالية و”تداول” وعدد من الشركات من ضمنهم معادن والمراعي وسبكيم وزين السعودية وموبايلي وميبكو وخطوط الطيران السعودية.

وقد حصلت شركة المراعي على جائزة أفضل ممارسي علاقات المستثمرين في السعودية وبالمركز الثالث في جائزة التقرير السنوي، وحصل ريان القرعاوي من شركة زين السعودية على أفضل ممارس لمهنة علاقات المستثمرين في المملكة.

واختتمت الشركات جوائزها بحصول شركة معادن على المركز الثالث في فئة أفضل موقع إلكتروني لعلاقات المستثمرين.

وعلق أليكس ماكدونالد – فيتالي، رئيس مجلس إدارة ميرا قائلًا: “كنا سعداء لرؤية مثل هذا التمثيل القوي من الشركات السعودية، وهذا دليل حقيقي على نجاح الفصل السعودي الذي بدأ أعماله في وقت سابق من هذا العام، والدعم الكبير الذي تلقاه من هيئة السوق المالية و”تداول”، حيث كان لهم دور فعال في تشجيع الجهود من أجل تحقيق أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين للشركات المدرجة في السوق السعودي.

وأوضح أنه من المنظور الإقليمي، من المشجع جدًا أن نرى الوجود السعودي يزداد قوة في كل عام، كما أن مساهمتهم وتأثيرهم الإيجابي على المشهد الخارجي لا يزال يتزايد في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

جدير بالذكر أن المؤتمر السنوي التاسع للجوائز عقد في فندق العنوان دبي مول يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2017.







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