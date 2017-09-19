مصادر “المواطن” تكشف تفاصيل التنظيم الجديد لشركات الاتصالات

المواطن - وليد الفهمي - جدة

كشفت مصادر “المواطن“، أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أبلغت عموم شركات الاتصال المحلية باتباع التنظيم الجديد، وأن مخالفة ذلك يعرضهم لإغلاق فروعهم.

ويهدف التنظيم الجديد إلى رفع مستوى الشفافية لدى العملاء واتباع جميع أنظمة الهيئة.

وأكدت مصادر “المواطن” أن شركات الاتصال أوقفت إرسال العقود بشكل إلكتروني واستبدالها بالطباعة وتوقيع العميل على نسختي العقد وإرسالها بعد ذلك بشركات الشحن المحلية للإدارة مع أخذ صورة من هوية العميل والتحقق منها عبر النظام الإلكتروني للشركة.

وشددت الشركات على ضرورة إفصاح موظفي خدمات العملاء للعميل بكافة مميزات الباقة وتسليمه نسخة من تلك المميزات وأسعار المكالمات المحلية والدولية وكذلك الرسائل واستخدام الإنترنت.

كما منعت هيئة الاتصالات شركات الاتصال من إصدار أكثر من رقمين بكافة الشركات المحلية للمقيمين، سواء للاتصال أو استخدام البيانات، كما رفعت السقف لشرائح الفواتير للمقيم إلى 6 شرائح سواء صوتية أو بيانات.







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