مفاجأة جديدة من طيران ناس قريبًا

المواطن - الرياض

يجهز طيران ناس لمفاجأة سارة لعملائا، لم يوضح ماهيتها بعد، وإن وعد بالكشف عنها قريبًا.

وكتب طيران ناس على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لأن الوطن يستاهل أكثر باقي أكثر.. انتظرونا”.

وأكد متابعون أن المفاجأة الجديدة ستكون بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وقبل يومين، أعلن طيران ناس، الناقل الوطني السعودي، عن إطلاقه أول عروضه لليوم الوطني على الرحلات الداخلية ابتداءً من 87 ريالاً، حيث سيكون العرض متاحًا لفترة سفر تمتد لشهرين ابتداءً من 1 نوفمبر 2017م وحتى 31 ديسمبر 2017م. وستكون فترة الحجز لمدة أربعة أيام ابتداءً من 19 وحتى 22 سبتمبر 2017م.

ويأتي هذا العرض مبكرًا قبل اليوم الوطني ليكون طيران ناس من أوائل الشركات التي بدأت بإطلاق عروضها التسويقية بمناسبة اليوم الوطني، ولتجذب المسافرين ليكونوا على متن رحلاتها دومًا عبر هذا العرض التسويقي.







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