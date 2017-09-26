مقتل 3 إسرائيليين بإطلاق نار وطعن قرب مستوطنة في الضفة

المواطن - وكالات

قُتل 3 إسرائيليين جراء عملية إطلاق نار وطعن بالقرب من مدخل مستوطنة “هار أدار” شمال غرب القدس، صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مسلحاً فلسطينياً قتل ثلاثة إسرائيليين وأصاب رابعاً في الهجوم المسلح على مستوطنة بالضفة الغريبة المحتلة.

وأجرت الإذاعة مقابلة مع ساكن في مستوطنة “هار أدار” قال إن المسلح دخل المستوطنة مع مجموعة من العمال الفلسطينيين وفتح النار على أفراد من الشرطة الإسرائيلية.

وأفادت إذاعة الجيش بأن المسلح تعرض لإطلاق نار في الحادث لكن لم تتضح حالته بعد.







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