منسوبو STC يحتفون باليوم الوطني بالعرضة السعودية

المواطن - الرياض

احتفى منسوبو الاتصالات السعودية وبمشاركة الرئيس التنفيذي للمجموعة الدكتور خالد بن حسين البياري باليوم الوطني الـ87 بفعالية العرضة السعودية التي نظمتها الشركة احتفالاً بهذا اليوم، وذلك بمقر الشركة بمجمع الملك عبدالعزيز للاتصالات بالرياض، اليوم الاثنين، وسط ابتهاج من الجميع بمناسبة أفراح الوطن في يوم مشهود من تاريخ بلاده.

وقدمت فرقة متخصصة بالفنون الشعبية لوحات من هذا الفن التراثي الأصيل، المرتبط بمنجزات وأفراح المملكة، وكانت STC قد أطلقت حملة تلفزيونية بمناسبة اليوم الوطني على القنوات الفضائية المحلية والعربية، بعنوان “نبايعك يا وطن”، ووصل وسم نبايعك يا وطن، عبر حسابها في “تويتر” للترند على مستوى المملكة، بعد أن حفزت المشاركين فيه بأكثر من ١٠٠٠ جهاز ذكي حديث، كما غيرت مسمى شبكتها على الجوال الى” LOVE U KSA”.







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