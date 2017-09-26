موبايلي تطلق الهاتف الذكي سامسونج نوت 8 لجميع عملائها

المواطن - الرياض

أطلقت شركة اتحاد اتصالات موبايلي الهاتف الذكي سامسونج نوت 8 في تاريخ 21 سبتمبر 2017م، في خطوةٍ سبَّاقةٍ منها لتوفير الجهاز في كافة فروع الميجا الرئيسية في كلٍّ من “الرياض، جدة، الخبر” بالإضافة إلى فرع توارن بمنطقة الرياض وفرع الأندلس بمحافظة جدة.

وتؤكد موبايلي التزامها في تقديم خدمات ومنتجات غير مسبوقة، خاصة وأنها تتمتع بتغطية مميزة لخدمات الجيل الرابع ويأتي طرح جهاز سامسونج نوت 8 تأكيدًا لمواصلة موبايلي ريادتها في تقديم الهواتف الذكية الأكثر تميزًا لمشتركيها.

ويتميّز جهاز نوت 8 بـ 3 ألوان (ذهبي، رمادي وأسود) وبنظام التشغيل: Android 7.1.1 (Nougat) وبذاكرة 64 جيجابايت، وبجودة تصوير للكاميرا الخلفية 12 ميجابكسل و8 ميجابكسل للكاميرا الأمامية، كما أن سعر الجهاز في فروع موبايلي بمبلغ 3399 ريالاً.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :