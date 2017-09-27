موجة شمسية قاتلة تتجه إلى الأرض خلال أيام 

المواطن - وكالات

وجد علماء اثنين من أكثر التوهجات الشمسية قوة منذ 10 سنوات كاملة، حيث كشفت أجهزة التتبع عن تفاعل شمسي قوي يستعد ليكوّن موجة شمسية قاتلة تتجه نحو الأرض.

وأكدت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أنه يمكن لهذه التوهجات الشمسية بسهولة أن تعطل الاتصالات، بما في ذلك أنظمة الراديو والملاحة، وأيضًا تسبب فوضى إلكترونية وحرائق عدة، وإلحاق الضرر برواد الفضاء المتواجدين في الفضاء.

وحذَّر “براين جاينسلر”، عالم الفيزياء الفلكية في جامعة تورنتو، من التوهجات الشمسية التي قد تحدث، والتي تعطل الهواتف المحمولة وغيرها من أشكال الاتصالات والأقمار الصناعية.







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